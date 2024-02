Povoado por criminosos e outros marginalizados da sociedade, o submundo de Guy Ritchie volta a ganhar nova vida numa minissérie com oito episódios para a Netlix.

A primeira experiência no pequeno ecrã foi há 24 anos, com a adaptação do filme que revelou o realizador: "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (em Portugal com o título bizarro de "Um Mal Nunca Vem Só").

Diz muito do lugar especial que o filme ocupa na sua carreira que a segunda série seja inspirada por "The Gentlemen - Senhores do Crime" (2019), que andava à volta de um americano (Matthew McConaughey) com um império de marijuana em Londres que vê começarem as conspirações e outros esquemas quando consta que se quer reformar.

No mesmo universo, mas proporcionando uma perspetiva mais aprofundada e um elenco completamente novo, a Netflix anunciou esta segunda-feira a estreia a 7de março dde "The Gentlemen: Senhores do Crime: A Série".

Com uma nova classe de criminosos entre "crime e caviar" a emergir e Guy Ritchie a dirigir os dois primeiros episódios e a escrever o piloto com Matthew Read, no elenco estão Theo James, Vinnie Jones (um habitual no universo do realizador), Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz, Alexis Rodney, Chanel Cresswell e Max Beesley.

"Eddie Horniman (Theo James) herda inesperadamente a vasta propriedade rural do seu pai, apenas para descobrir que faz parte de um império de cannabis. Além disso, uma série de personagens desagradáveis do submundo criminoso britânico querem uma fatia do negócio. Decidido a libertar a sua família da influência dos criminosos, Eddie tenta vencer os gangsters no seu próprio jogo. No entanto, à medida que é arrastado para o mundo da criminalidade, começa a ganhar-lhe um certo gosto", destaca a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER.