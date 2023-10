Dois dias depois da morte de Matthew Perry, os outros atores de "Friends" reagiram à notícia.

"Estamos todos totalmente arrasados pela morte do Matthew. Éramos mais do que apenas colegas. Somos uma família", começa a declaração assinada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer divulgada na segunda-feira em exclusivo à revista People.

“Há muito a dizer, mas agora é tempo de lamentar e processar esta perda incomensurável. Com o tempo diremos mais, como e quando formos capazes. Por enquanto, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos aqueles que o amavam", termina.

Anteriormente, a reação mais institucional vinha dos criadores de "Friends".

"Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte das nossas vidas. Ele era um talento brilhante”, disseram Marta Kauffman e David Crane.

Recordando o intérprete na série que durou dez temporadas e teve 236 episódios entre 1994 e 2004, a dupla acrescentou que “é um cliché dizer que um ator torna sua a personagem, mas no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing pela primeira vez, não houve mais ninguém para nós”.

“Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe a cada momento – não apenas para o seu trabalho, mas também para a vida. Ele sempre foi a pessoa mais divertida da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração generoso e altruísta”, concluía o comunicado.

O ator de 54 anos foi encontrado morto no sábado, 28 de outubro. De acordo com o jornal Los Angeles Times, foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, vítima de um aparente afogamento.

As reações à sua partida estão a comprovar popularidade de uma série que deixou de ser produzida há 19 anos, mas continua viva para todas as gerações.