"Top Boy" despede-se a partir de 7 de setembro, data da estreia da quinta e última temporada do drama britânico, anunciou a Netflix esta semana. O trailer também foi revelado:

A série criada pelo escritor e argumentista irlandês Ronan Bennett ("Hidden", "Gunpowder") teve uma primeira vida no Channel 4, que estreou duas temporadas em 2011 e 2021, respetivamente. Mas ficou praticamente esquecida até Drake se ter tornado não só um dos maiores fãs, como também o grande impulsionador do regresso.

O artista canadiano reuniu-se com a Netflix e propôs uma nova temporada, assumindo o cargo de produtor executivo, e acabou por ser bem sucedido. Resultado: a terceira época, que o serviço de streaming designou como a primeira do seu catálogo, estreou-se na plataforma no final de 2019 (e foi das melhores desse ano para a equipa do SAPO Mag), mas as anteriores também ficaram disponíveis, embora com um novo título: "Top Boy: Summerhouse".

A Netflix apostou ainda noutra temporada, estreada em março de 2022, e prepara-se para estrear a última este ano. A terceira temporada da segunda vida de "Top Boy" será, assim, a quinta da saga, uma vez que os duas épocas da série do Channel 4 também fazem parte da cronologia da história.

Recuperando algumas personagens e atores do drama protagonizado por dois traficantes de droga de um bairro londrino, introduzindo em paralelo outras figuras e conflitos, os episódios desenvolvidos pela Netflix beneficiam de valores de produção visivelmente mais elevados, mas mantêm a crueza e o rasgo realista dos primeiros tempos, percorrendo bairros raramente vistos na ficção.

A última temporada conta com nomes do elenco das anteriores, incluindo os protagonistas, Ashley Walters (Dushane) e Kane Robinson (Sully).

"Todas as histórias têm de ter um final", assinala a dupla em comunicado. "Por isso, a terceira temporada será a última. Uma oportunidade de fechar o ciclo e terminar a jornada da maneira certa", acrescenta.