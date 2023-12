"Travessuras da Menina Má", série mexicana de 10 episódios baseada no romance homónimo de Mario Vargas Llosa, estreia-se na próxima quarta-feira, dia 6 de dezembro, às 22h00, na RTP2.

A série conta a história "épica e romântica" de um homem preso a uma rotina previsível e o seu amor da adolescência, uma mulher inconformada e aventureira que o vai ensinar a viver de forma diferente.

"Arlette e Ricardo veem as suas vidas entrelaçadas através de reencontros que acontecem ao longo de quarenta anos em diferentes partes do mundo. Ele representa a vida desprovida de ambição. O seu único objetivo é viver e trabalhar em Paris. Ela representa a paixão, o instinto, o espírito viajante, o risco, a revolução e o amor longe do ideal romântico. É a personificação do desejo de mudança. É a voz que nos sussurra ao ouvido e leva a repensar a maneira de viver", resume o canal em comunicado.

Realizada por Alejandro Bazzano, "Travessuras da Menina Má" é protagonizada por Juan Pablo di Pace e Macarena Achaga.