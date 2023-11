Há boas notícias para os fãs de "Black Mirror".

A popular série da Netflix foi renovada para uma sétima temporada, adiantou a revista Variety esta terça-feira, dia 21 de novembro.

De acordo com as informações partilhadas pela publicação, a produção dos novos episódios deverá arrancar no final de 2023. O criador, Charlie Brooker, vai continuar no comando da série, ao lado das produtoras executivas Annabel Jones e Jessica Rhodes.

Para já, ainda não foram revelados detalhes sobre o número de episódios. O elenco que irá protagonizar a sétima temporada da antologia de ficção científica também ainda não é conhecido.

"Black Mirror" estreou-se no canal britânico Channel 4 em 2011, mas ganhou um orçamento mais generoso e tornou-se um fenómeno global graças à Netflix, a partir de 2016.