O Disney+ vai estrear uma série sobre a vida de Cristóbal Balenciaga.

"Cristóbal Balenciaga", a série original inspirada pela vida e pelo legado do criador espanhol oriundo de Getaria, que viria a tornar-se num dos mais icónicos designers de moda de todos os tempos, irá estrear-se no Disney+ no dia 19 de janeiro de 2024.

Na série, criada por Lourdes Iglesias e por Aitor Arregi, Jon Garaño, e Jose Mari Goenaga ("The Endless Trench"), realizadores galardoados pelos prémios Goya, o ator Alberto San Juan veste a pele de Cristóbal Balenciaga, um homem enigmático e extraordinariamente talentoso que desafiou as convenções sociais da altura e revolucionou o mundo da moda.

"Cristóbal Balenciaga" tem início com a apresentação da primeira coleção de alta costura do criador, em Paris, no ano de 1937. "Para trás ficou uma carreira de sucesso nos seus ateliers de Madrid e San Sebastian, onde vestia a elite e a aristocracia espanhola. Contudo, os modelos que ditaram tendências em Espanha não funcionaram assim tão bem no império da moda que era a cidade de Paris naquela altura, onde Chanel, Dior e Givenchy eram já a referência da alta costura", resume o serviço de streaming.

"Cristóbal Balenciaga" é protagonizado por Alberto San Juan e conta com um elenco internacional que dará vida a personagens bem conhecidas do século XX.

No elenco marcam presença Belén Cuesta (como Fabiola de Mora y Aragón), Josean Bengoetxea (como Nicolás Bizkarrondo, homem de negócios de San Sebastian), Cecilia Solaguren (no papel da sua esposa, Virgilia Mendizabal); Adam Quintero (como Ramón Esparza, colaborador), Thomas Coumans (como Wladzio D'Attainville, companheiro e sócio de Cristóbal Balenciaga), Gemma Whelan (como Prudence Glynn, jornalista do The Times), Anouk Grinberg (como Coco Chanel), Gabrielle Lazure (como Carmel Snow, diretora de moda da Harper's Bazaar), Patrice Thibaud (como Christian Dior), Nine d'Urso (no papel da modelo Colette) e Anna-Victoire Olivier (no papel da atriz Audrey Hepburn).