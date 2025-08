“Não conheço uma família que não seja esquisita”, disse o realizador, numa conferência de imprensa de lançamento da temporada. “Isto é muito simbólico daquilo que sentimos com a maioria das famílias normais”.

Dividida em duas partes, a segunda temporada traz para o seio da família Addams um elemento novo, a avó Hester Frump, encarnada pela atriz britânica Joanna Lumley.

“Ela é medonha”, afirmou a atriz na conferência. “A única pessoa de quem gosta é a Wednesday, porque consegue ver nela o espírito e traço de maldade, o perigo, audácia, tudo o que não vê na Morticia”, descreveu.

Esta dinâmica vai abalar a família numa temporada em que veremos Wednesday (Jenna Ortega) a usar armas novas e mais complexas, algo que requereu alguma aprendizagem por parte da atriz.

A personagem também é confrontada com sentimentos que lhe são estranhos. “Quando algo traumático e terrível acontece, como um abraço, ela finge que nunca aconteceu”, apontou Jenna Ortega.

“Ela 'baixou a guarda' com a Enid no final da primeira temporada e agora não quer ser questionada sobre a sua amizade com ela, que se tornou família”, continuou. “A Wednesday não é muito vulnerável, no geral, mas é normalmente a mais inteligente na sala e nunca nega o seu amor, ódio ou paixão pela família, e a Enid torna-se parte disso”.

Wednesday

Filmado na Irlanda em vez da Roménia, como na primeira temporada, este segundo ato decorre em locais que “carregam histórias muito intensas”, disse Ortega, falando de cenários incríveis e “castelos lindos” cobertos de musgo e teias de aranha.

“O elemento bonito disto é criar os cenários e atmosferas onde estes personagens vivem”, indicou Tim Burton, que disse ter sentido uma conexão com Wednesday desde que leu o argumento da primeira temporada.

“Estranhamente, senti que era escrito para mim. Não sou uma rapariga adolescente, mas às vezes sinto-me uma”, gracejou. “Adorei a sua abordagem a tudo, desde a família à escola à psiquiatria. Queria fazer isto por causa da força desta personagem em particular”.

Sobre o tom certo de horror, comédia e drama a atingir, Burton disse que não pensou muito nisso. “É como as fábulas que perduram porque incorporam luz, sombras, humor, drama e medo”, disse. “A vida é isso, uma mistura de todas essas coisas”.

Na escola Nevermore há agora um novo reitor, Dort, interpretado por Steve Buscemi. “Ele adora a escola e está muito impressionado com a Wednesday, que pretende explorar”, disse o ator na conferência. “Ela não está para aí virada mas ele gosta disso, que ela lhe cause problemas”, descreveu.

Buscemi confessou estar intimidado no início das filmagens, porque não tinha a certeza se ia encaixar-se bem no mundo de Wednesday. Inspirou-se no poeta macabro Edgar Allan Poe, por sugestão de Tim Burton, para delinear o novo personagem.

A primeira parte da temporada estreia-se a 06 de agosto, com quatro episódios. A segunda parte estreia-se a 05 de setembro, com os restantes quatro.

A estreia da série é acompanhada pela publicação em Portugal, na Booksmile, dos livros "Sou a Wednesday", de Dahlia Mourningrief, com a 'apresentação' de Wednesday Addams, "Wednesday", de Tehlor Kay Mejia, com a adaptação da primeira temporada, e do livro para colorir, não só a preto, "cheio de lobisomens", "Wednesday", de Mike Meskin.

As produções em torno da Família Addams têm na base a banda desenhada original de Charles Addams, que começou a ser publicada pela revista The New Yorker, no final dos anos 1930. Desde então, as personagens deram origem a diferentes produções, entre séries de televisão (a primeira na década de 1960), filmes, jogos, espetáculos musicais, livros com novas narrativas e novas bandas desenhadas.