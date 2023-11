Num mês que já acolheu a estreia de "Toda a Luz que Não Podemos Ver", uma das grandes apostas da Netflix, e a nova vida de "Frasier", a arrancar no SkyShowtime, começamos por destacar o regresso de "Invencível".

A série de animação para adultos está de volta para a segunda temporada na Amazon Prime Video e continua uma das sagas prontas a desmentir (pelo menos parcialmente) quem acusa fadiga nas aventuras de super-heróis. Tal como "The Boys" e a descendente "Geração V" (cuja primeira temporada termina esta sexta-feira na mesma plataforma), a adaptação da BD de Robert Kirkman é uma alternativa refrescante à tradição da Marvel e da DC, acompanhando um adolescente superpoderoso que se confronta com um antagonista tão inesperado quanto próximo. O primeiro episódio da nova época já pode ser visto e os restantes chegam ao ritmo de um por semana - mas depois dos quatro iniciais, os quatro últimos ficam guardados para inícios de 2024, em data a anunciar.

A 13 de novembro, às 21h00, a RTP1 estreia "Lusitânia", antologia de seis episódios independentes inspirados em lendas portuguesas pouco conhecidas. Criada por Nuno Soler (argumentista de várias curtas-metragens) e realizada e produzida por Frederico Serra (coautor de "Coisa Ruim", um dos raros filmes de terror nacionais), esta incursão pelos mitos, folclore e fantástico percorre diversas épocas, locais e tradições, entre géneros que também passam pela aventura ou comédia. Joana Ribeiro, Júlia Palha, Rita Loureiro, Soraia Tavares, João Arrais e Igor Regalla são alguns dos nomes do elenco. Quem quiser saber mais sobre as histórias que vão chegando semanalmente, pode ir espreitando o site oficial.

Dia 16, "The Crown" começa a despedir-se na Netflix. A primeira parte da sexta e última temporada da saga britânica sobre o reinado de Isabel II conta com quatro episódios, centrando-se na morte da Princesa Diana, em 1997, e no casamento do Príncipe Carlos e Camilla, em 2005. Já a segunda parte estreia-se a 14 de dezembro, com mais quatro capítulos que encerram a série de Peter Morgan ("A Rainha"), iniciada em 2016... e uma das jóias da coroa da gigante do streaming.

Fellow Travelers

Dia 19, o SkyShowtime acolhe "Fellow Travelers", minissérie de sete episódios protagonizada por Matt Bomer e Jonathan Bailey. Adaptação do romance homónimo de Thomas Mallon, mergulha na relação amorosa de dois homens, na América dos anos 1950 aos 1980, dos protestos contra a Guerra do Vietname ao flagelo da sida, em clima de thriller político. Ron Nyswaner, argumentista do icónico "Filadélfia", de Jonathan Demme, e com créditos em séries como "Segurança Nacional" ou "Ray Donovan", é o showrunner daquela que pode ser das boas surpresas de novembro.

Já perto do final do mês, dia 29, um dos segredos mais bem guardados do catálogo do Disney+ entra na sua terceira e última temporada. Os últimos dez episódios de "Reservation Dogs", comédia dramática criada por Sterlin Harjo e Taika Waititi, obrigam a dizer adeus ao grupo de amigos adolescentes de uma reserva indígena do Oklahoma, à medida que se vão aproximando da idade adulta. Entre os convertidos aos encantos da série destacam-se nomes como Ethan Hawke, Bill Burr, Marc Maron ou Brandon Boyd (vocalista dos Incubus), todos com pequenas participações. E Lily Gladstone, uma das atrizes do momento (graças a "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese), é um dos nomes de um elenco maioritariamente nativo americano.

Fique a par de todas as estreias de novembro:

Dia 1: Solar Opposites (T4)

Disney+

Dia 2: Cigarette Girl (T1)

Netflix

Dia 2: Onimusha (T1)

Netflix

Dia 2: Toda a Luz que Não Podemos Ver (minissérie)

Netflix

Dia 3: A Mestre do Trivia (T1)

Disney+

Dia 3: Blue Eye Samurai (T1)

Netflix

Frasier

Dia 3: Frasier (T1 do revival)

SkyShowtime

Dia 3: Invencível (parte 1 da T2)

Amazon Prime Video

Dia 3: O Alfaiate (T3)

Netflix

Dia 3: Romancero (T1)

Amazon Prime Video

Dia 3: Uma Dose Diária de Sol (T1)

Netflix

Dia 3: Ferry: A Série (T1)

Netflix

Dia 4: Grantchester (T8)

22h00 no FOX Crime

Dia 4: João Sem Deus (minissérie)

22h45 na TVI

Dia 7: Chucky (parte 1 da T3)

22h15 no Syfy

Dia 7: Leo Mattei: Proteção de Menores (T9 e T10)

22h00 no FOX Crime

Dia 8: Culpados (minissérie)

Disney+

Dia 8: Santas Cláusulas (T2)

Disney+

The Buccaneers

Dia 8: The Buccaneers (T1)

Apple TV+

Dia 8: Vigilante (T1)

Disney+

Dia 9: Indomável (minissérie)

Netflix

Dia 9: Rap Sh!t (T2)

HBO Max

Dia 9: Teenage Kiss: The Future Is Dead (T1)

HBO Max

Dia 9: Frente a Frente (T1)

22h15 no AXN

Dia 10: Amor Aqui e Agora (antologia)

Netflix

Dia 10: Para Toda a Humanidade (T4)

Apple TV+

Dia 13: Lusitânia (antologia)

21h00 na RTP1

Um Homicídio no Fim do Mundo

Dia 14: Um Homicídio no Fim do Mundo (minissérie)

Disney+

Dia 14: DNA do Crime (T1)

Netflix

Dia 14: Suburra Eterna (T1)

Netflix

Dia 15: A Tradutora do Silêncio (minissérie)

Disney+

Dia 15: Está Tudo Bem (T1)

Disney+

Dia 16: Julia (T2)

HBO Max

Dia 16: The Crown (parte 1 da T6 - última)

Netflix

Dia 16: Becoming Elizabeth (T1 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 16: SEAL Team (T6)

22h15 na FOX

Dia 17: Amar é para os Fortes (T1)

Amazon Prime Video

Dia 17: Bem Visto (T1)

Netflix

Monarch: Legacy of Monsters

Dia 17: Monarch: Legacy of Monsters (T1)

Apple TV+

Dia 17: Sagrada Família (T2)

Netflix

Dia 19: Fellow Travelers (minissérie)

SkyShowtime

Dia 20: The Resort (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 20: American Dad (T19)

16h30 na FOX Comedy

Dia 21: Dreamland (T1)

SkyShowtime

Dia 24: Substituir o Chef Chico (T1)

Netflix

Dia 24: Uma Família Quase Normal (minissérie)

Netflix

Dia 25: Doctor Who: The Star Beast (episódio especial)

Disney+

Dia 26: Faraway Downs (minissérie)

Disney+

Dia 27: Paraíso das Senhoras (T3)

21h25 no AXN White

Dia 27: Presos nos Dolomitas (T1)

22h10 no AMC

Dia 29: American Horror Stories (T3)

Disney+

Reservation Dogs

Dia 29: Reservation Dogs (T3 - última)

Disney+

Dia 29: The Artful Dodger (T1)

Disney+

Dia 30: Aniquilação Total (T1)

Netflix

Dia 30: Bookie (T1)

HBO Max

Dia 30: Virgin River (parte 2 da T5)

Netflix