Quatro meses depois de "Invasão Secreta", há mais uma série do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, no acrónimo inglês) a chegar. Ou, no caso, a regressar: a segunda temporada de "Loki" continua a seguir o percurso (de redenção?) do Deus da Mentira ao longo de seis episódios, que se estreiam no Disney+ a 6 de outubro (ao ritmo de um por semana, todas as sextas).

Tom Hiddleston, Sofia Di Martino e Owen Wilson destacam-se mais uma vez num elenco que também volta a contar com Jonathan Majors (apesar das acusações de violência doméstica dos últimos meses) e apresenta entre as novas caras Ke Huy Quan (cuja carreira ganhou outro fôlego depois do sucesso de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"). A aventura criada por Michael Waldron ("Rick & Morty") tem entre os realizadores dos novos capítulos a dupla Justin Benson e Aaron Moorhead (autora de filmes de culto como "O Interminável" e que já tinha dirigido episódios da esquecível "Moon Knight: Cavaleiro da Lua", também do MCU). As primeiras impressões da crítica são maioritariamente entusiastas, embora o final da primeira temporada tenha sido pouco consensual.

Outubro também traz uma série espanhola com a particularidade de ser a primeira produzida por Pedro Almodóvar. "Mentiras Passageiras" é, como muitos filmes do realizador de "Fala com Ela", centrada nas inquietações de uma mulher, cuja vida aparentemente idílica se desmorona quando é despedida depois de ter sido promovida, culpa de uma acusação de espionagem industrial.

Mentiras Passageiras

Entre a batalha para provar a inocência e a tentativa de esconder a verdade dos que a rodeiam, a história da protagonista dá o mote a um "retrato irónico e contemporâneo sobre as aparências e as mentiras no mundo de hoje", descreve a SkyShowtime em comunicado. A comédia de oito episódios criada por Nerea Castro ("Zarpazo") estreia-se na plataforma de streaming a 9 de outubro, e todas as segundas chega um novo capítulo. Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva, Quim Gutiérrez e Susi Sánchez são alguns dos nomes do elenco, que conta com María Botto, Pedro Casablanc e Estefanía de los Santos como convidados especiais.

Personagens disfuncionais também estão no centro de "Boa Noite, Mundo", série japonesa que reforça a aposta da Netflix em animes de produção própria. Inspirada na manga de Uru Okabe, cujos 52 capítulos foram publicados online entre 2015 e 2017, acompanha uma família à beira do colapso que se refugia num videojogo no qual assume identidades virtuais. Mas o que os seus membros não sabem é que acabam por formar um clã bem mais harmonioso (e poderoso) nesse universo que subitamente passa a integrar o mundo real, mudança que vai complicar a vida dos protagonistas e não só. Katsuya Kikuchi ("Idol Memories", "The Royal Tutor") assume a realização da primeira temporada, que se estreia a 12 de outubro.

A 12 de outubro chega ainda à Netflix "A Queda da Casa de Usher", a nova minissérie de Mike Flanagan, realizador que a partir da brilhante "A Maldição de Hill House" (2018) se impôs como uma das coqueluches da plataforma. Depois de "A Maldição de Bly Manor" (2020), "Midnight Mass" (2021) e "The Midnoght Club" (2022), o mais recente drama de terror gótico, composto por oito episódios, adapta um conto de Edgar Allan Poe e centra-se no CEO de uma empresa farmacêutica corrupta que vê os seus filhos serem assassinados de forma repentina. Carla Gugino, Kate Siegel, Henry Thomas e T'Nia Miller, nomes já habituais das produções do norte-americano, regressam ao lado de estreantes neste universo - alguns inesperados, como o veterano Mark Hamill.

Operação: Lioness

No final do mês, dia 30, "Operação: Lioness" estreia-se na SkyShowtime depois de ter sido uma aposta da plataforma Paramount+, nos EUA, este verão. Protagonizada por Zoe Saldaña, é o novo thriller de Taylor Sheridan (argumentista de "Sicario" e cocriador de "Yellowstone") e baseia-se num programa do exército norte-americano, em particular na história de uma agente infiltrada da CIA que tenta impedir uma ameaça terrorista. O elenco de luxo inclui Nicole Kidman, Michael Kelly, Martin Donovan e a participação especial de Morgan Freeman. Na realização, destaque para John Hillcoat ("Escolha Mortal", "A Estrada"), que dirige quatro dos oito episódios da primeira temporada.

As próximas semanas trazem também estreias de novas temporadas de "Lupin", "Our Flag Means Death", "What We Do in the Shadows", "Os Simpsons", "Chicago Med", "Rick & Morty", "Chicago Fire", "Big Mouth", "Elite", "Upload", "The Gilded Age" ou "Chicago P.D." e as primeiras de "Tudo, Aqui e Agora", "Lessons in Chemistry", "Based on a True Story", "Corpos", "Néon" ou "Memento Mori", além da nova vida de "Morangos com Açúcar" ou do adeus a "Fear the Walking Dead".

Fique a par de todas as estreias de outubro:

Dia 2: Codex 623 (T1)

21h00 na RTP1/RTP Play

Dia 2: Pássaro Sonhador (T1)

21h25 no AXN White

Dia 2: Saving Hope (T1)

23h10 no FOX Life

Dia 3: A Lição (T1)

22h00 na RTP2/RTP Play

Dia 4: Good Trouble (T5)

Disney+

Dia 4: Urban. La Vida Es Nuestra (T1)

Amazon Prime Video

Dia 5: Lupin (T3)

Netflix

Dia 5: Our Flag Means Death (T2)

HBO Max

Tudo, Aqui e Agora

Dia 5: Tudo, Aqui e Agora (T1)

Netflix

Dia 6: Loki (T2)

Disney+

Dia 7: Strong Girl Nam-soon (T1)

Netflix

Dia 8: Paris Police 1905 (minissérie)

22h15 na RTP2/RTP Play

Dia 9: Mentiras Passageiras (T1)

SkyShowtime

Dia 10: D1ÁR10S (T2)

Netflix

Dia 11: Os Simpsons (T34)

Disney+

Dia 11: Pacto de Silêncio (T1)

Netflix

Dia 11: What We Do in the Shadows (T4)

Disney+

A Queda da Casa de Usher

Dia 12: A Queda da Casa de Usher (minissérie)

Netflix

Dia 12: Boa Noite, Mundo (T1)

Netflix

Dia 12: Chicago Med (T8)

22h20 na FOX Life

Dia 13: Arrepios (T1)

Disney+

Dia 13: Doom Patrol (T4 - última)

HBO Max

Dia 13: Everybody Loves Diamonds (T1)

Amazon Prime Video

Lessons in Chemistry

Dia 13: Lessons in Chemistry (minissérie)

Apple TV+

Dia 16: Rick & Morty (T7)

HBO Max

Dia 16: Chicago Fire (T11)

23h40 no AXN

Dia 16: Magnum P.I. (T5 - última)

22h15 na FOX

Dia 17: I Woke Up a Vampire (T1)

Netflix

Dia 18: Água Mortal (T1)

Netflix

Dia 18: Based on a True Story (T1)

22h10 no TVCine Emotion

This England

Dia 18: This England (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 19: Corpos (minissérie)

Netflix

Dia 19: Néon (T1)

Netflix

Dia 19: Nacho (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 20: A Criatura (minissérie)

Netflix

Dia 20: Big Mouth (T7)

Netflix

Dia 20: Bosch: Legacy (T2)

Amazon Prime Video

Dia 20: Doona! (T1)

Netflix

Dia 20: Elite (T7)

Netflix

Dia 20: Upload (T3)

Amazon Prime Video

Dia 23: 30 Monedas (T2)

HBO Max

Morangos com Açúcar

Dia 23: Morangos com Açúcar (T1)

Amazon Prime Video

Dia 23: Fear the Walking Dead (parte 2 da T8 - última)

22h10 no AMC

Dia 24: Sullivan’s Crossing (T1)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 25: Estreantes (T1)

Netflix

Dia 25: Os Leões da Sicília (minissérie)

Disney+

Dia 25: Praise Petey (T1)

Disney+

Iosi: O Espião Arrependido

Dia 27: Iosi: O Espião Arrependido (T1)

Amazon Prime Video

Dia 27: Memento Mori (T1)

Apple TV+

Dia 27: TORE (T1)

Netflix

Dia 30: Operação: Lioness (T1)

SkyShowtime

Dia 30: The Gilded Age (T2)

HBO Max

Dia 31: Chicago P.D. (T10)

22h15 na FOX