Segundo a Câmara de Odemira, o festival regressa este ano “com um cartaz sólido” composto por “algumas das melhores bandas” portuguesas daquele género musical e após um interregno de dois anos, devido à pandemia de COVID-19.

Na sexta-feira, dia do ‘warm up’ (aquecimento, em português), o bar O Cais vai ser o palco, a partir das 22h00, dos concertos das bandas BOW, ThrashWall, Soul of Anubis e Re-Censurados.

Hórus, ContraSenso, MEDO, Diabolical Mental State, Redemptus, Suspeitos do Costume, Revolution Within, Devil in Me, Besta e Viralata são as bandas que vão atuar no sábado, “o momento alto”, a partir das 15h30, na zona ribeirinha da vila.

“Considerado um marco do calendário rock do país”, o Mira Fest tem entradas gratuitas e é promovido pela Odemira-te - Associação Cultural e Artística de Odemira e pelo município.

O 9.º Mira Fest está inserido na programação deste ano da festa “Abril em Odemira”, promovida pelo município.

A festa decorre durante este mês com atividades gratuitas em 10 locais da vila para “comemorar os valores da democracia e da liberdade”.