O cartaz inclui também, entre outros, o coletivo afro-italiano STILL, liderado pelo músico e ativista Simone Trabucchi, a harpista espanhola Angélica Salvi, um DJ ‘set’ de Mo Probs, a estreia nacional do irlandês Davy Kehoe, o músico James Ferraro, o trompetista Peter Evans e Nadah El-Shazly, pioneira da música experimental no Egito, Alpha Maid, Calhau!, os brasileiros Deaf Kids e o baterista português Gabriel Ferrandini com a Camerata Musical do Barreiro.

Com 25 a 30 concertos espalhados pela cidade do Barreiro, a 16.ª edição do festival marca “uma continuidade do modelo do ano anterior, de aproximar as músicas experimentais a um público não especializado”, disse à Lusa o diretor artístico do Out.Fest, Rui Pedro Dâmaso, em declarações feitas aquando do primeiro anúncio do cartaz.

Esta edição, que assinala os 15 anos do festival, reforça a combinação de vários géneros e expressões característicos da iniciativa, como jazz, ‘hip hop’, música clássica e eletrónica, para celebrar e “dar a conhecer novos artistas da música experimental, e aprofundar o contacto entre o público especializado e os artistas desta estilo musical”, explicou o diretor.

É o caso do duo lisboeta Candura, surgido em 2018, e do seu primeiro trabalho “/I”, editado pela norte-americana GreySun Records, da cantora, compositora e improvisadora norte-americana Kali Malone, que explora novas abordagens musicais num instrumento ancestral como o órgão, e do duo Yeah You, composto por pai, Gustav Thomas, e filha, Elvin Brandhi, oriundos do Norte de Inglaterra, e a sua investigação do 'noise', como música de dança.

O Out.Fest – Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro "procura refletir o que de mais significativo se faz atualmente na música experimental contemporânea, nas suas mais diversas ramificações – da música improvisada à eletrónica abstrata, do free-jazz ao noise, à música clássica contemporânea e às novas e inclassificáveis linguagens que todos os dias nascem e enriquecem um pouco mais o mundo”.

O festival é um projeto das associações culturais Out.Ra e Filho Único, com apoio do município. Os passes gerais custam 25 euros e os bilhetes diários entre 10 e 15 euros.