Agir partilhou na sua conta no Instagram uma versão do tema "A Cantiga é uma Arma". A canção de José Mário Branco fez parte do álbum editado em 1975 pelo GAC (Grupo de Acção Cultural).

"Vivemos tempos onde esta cantiga faz mais sentido do que nunca. Obrigado Zé Mario Branco", escreveu o músico na legenda do vídeo.

Veja o vídeo: