Ator, cantor, compositor e humorista, Rafael Portugal é um dos nomes mais populares do humor da nova geração do Brasil e já soma uma grande legião de fãs em Portugal. Este mês, o comediante vai estar em digressão de norte a sul do país, com passagem garantida por Lisboa, Porto, Guimarães, Póvoa do Varzim e Braga.

"A minha primeira vez em Portugal foi depois de uma digressão por vários países e estava bastante cansado. Assim que cheguei a Portugal, o último lugar da digressão, disse 'Graças a Deus' porque foi muito reconfortante. Senti-me em casa. Acho que o nome Rafael Portugal vai além do nome. Acho que poderia viver aqui, foi uma experiência muito especial", confessa o humorista em conversa com o SAPO Mag. "Estou animado e ansioso por voltar a Portugal com o meu espectáculo", frisa.

No regresso a Portugal, Rafael Portugal vai apresentar o espetáculo "Eu comigo mesmo". A digressão arranca no dia 7 de maio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e segue depois, a 8 e 9 de maio, para o Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Já a 12 de maio, o humorista sobe ao palco do São Mamede CAE, em Guimarães, e no dia seguinte atua no Casino da Póvoa. A última sessão está agendada para 14 de maio no Altice Forum Braga.

"O espetáculo 'Eu comigo mesmo' é exatamente isso: sou eu no palco, comigo. Conto coisas da minha vida e vai além do exercício de separar piadas para contar às pessoas", resume. "Estou a contar uma história com início, meio e fim. É a minha vida, que passa por vários lugares, como o comboio até à minha primeira viagem internacional", conta o humorista ao SAPO Mag.

No espetáculo, Rafael Portugal promete desvendar algumas histórias suas e da família. "Vou contar a viagem aos Estados Unidos com a minha sogra, que acreditava que quanto mais alto falasse, mais seria entendida pelos norte-americanos. E o 'Eu comigo mesmo' é isso mesmo, as minhas histórias e das pessoas que estão comigo", destaca. "Acho que o público se vai identificar", acrescenta.

"Só mudei alguns detalhes no espetáculo para Portugal. São detalhes para que as pessoas se identifiquem por completo", explica Rafael Portugal.

Paralelamente aos espetáculos, o humorista espera "ter tempo" para passear pelas cidades. "Gosto da leveza com que se vive, do olhar dos portugueses. Gosto da comida, dos bons vinhos e da alegria com que vocês falam sobre a gastronomia", confessa.

Eu comigo mesmo