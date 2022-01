Destinado a crianças dos cinco aos 12 anos de idade do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques e Escola da Ponte, o espetáculo do Teatro CAUSA “pretende explorar o sentido da justiça, o bem e o mal, assim como os muitos mistérios encerrados dos homens de todos os tempos eternizados no Inferno, no Purgatório e no Paraíso, que são os três cantos que compõem “A Divina Comédia de Dante”, lê-se no comunicado da Câmara de Santo Tirso sobre a iniciativa agendada para o Centro Cultural da Vila das Aves.

Para o efeito, os alunos do pré-escolar e do I ciclo receberão “um mapa conceptual ilustrado com advinhas e um dado para lançar e identificar, a cada paragem, as características de cada círculo do Inferno e das personagens históricas aí colocados por Dante. As crianças terão, ainda, uma proposta de desenho livre acerca da recordação do círculo que mais lhes ficou na memória”, prossegue a nota de imprensa.

Quanto aos alunos do II e III ciclos, “existirá um debate no final do espetáculo sobre a justiça e a compaixão de Dante, a amizade e o tema do amor”, acrescenta.