Os Imagine Dragons subiram ao palco do Rock in Rio Brasil no passado domingo, dia 6 de outubro, o último dia do festival no Rio de Janeiro. Durante o concerto, o vocalista Dan Reynolds fez algumas confissões ao público e não conseguiu esconder a emoção.

No arranque do concerto, o músico falou sobre a relação com o Brasil, relembrando que o seu pai viveu no Rio de Janeiro durante dois anos: "O meu pai mostrou-me a paixão pelo Brasil. E, sempre que há um jogo de futebol, torcemos pelo Brasil. Há sempre guaraná no frigorífico. Éramos uma típica família branca norte-americana que fingia ser brasileira", confessou.

Durante as conversas com o público, Dan Reynolds lembrou ainda que enfrentou uma depressão. "Fui diagnosticado com depressão e ansiedade, sentado numa cadeira de um psiquiatra. Isso não me fez mais fraco. (...) Muitos passam pelo mesmo e digo-vos: as vossas vidas valem sempre a pena ser vividas", frisou.

Antes de "Rise Up", Dan Reynolds lembrou ainda os amigos e familiares que perdeu. "Perdi muita gente que amo nos últimos 10 anos. O meu melhor amigo, que me protegeu quando era alvo de bullying na escola, suicidou-se. Perdemos a mulher do meu irmão para o cancro no último ano. Esta canção é para vocês e para eles", contou.