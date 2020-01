Depois de partilhar com o mundo o álbum "Madrepérola", Capicua revelou esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, o videoclip para o seu novo single, "Gaudí". O vídeo foi realizado por André Tentúgal.

"'Gaudí’" é um dos temas mais dançáveis do disco. Tem um beat de DJ Ride e uma letra que fala da do cansaço de vivermos um quotidiano tão rápido e intenso, num mundo tão ruidoso e saturado. E da importância de aceitarmos os nossos limites e imperfeições, sem nos sentirmos insuficientes e fazendo o melhor possível", conta Capicua em comunicado enviado pela Universal Music Portugal.

"A frase do refrão saiu-me por entre lágrimas num momento em que estava exausta, desmoralizada, com muitas dores nas costas e com vontade de desistir de tudo. No segundo em que a disse pensei: ‘esta frase dá uma letra e será essa letra que dará sentido a tudo’. Ora é esse precisamente o conceito deste disco: fazer pérolas dos grãos de areia (como as ostras) e arte dos nossos caquinhos (como Gaudí). O vídeo é mais uma pérola de André Tentúgal e tem a protagonista perfeita – Fili Papinho (a incrível artista que deu a pele e o carisma a esta guerrilheira do amor-próprio)", acrescenta a artista.

Veja o vídeo:

Capicua vai apresentar o álbum “Madrepérola” ao vivo no dia 14 de fevereiro no Theatro Circo, em Braga, a 20 de março no Teatro Aveirense e a 4 de abril no Teatro Rivoli, no Porto.