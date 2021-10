Numa produção da Neurónio Dormente, a peça tem música de João Madeira e design gráfico de Roberto Ramos e Creativ.pt, segundo uma nota do CCS.

A peça teve estreia no passado sábado, no âmbito do Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância, que homenageou este ano o seu fundador Carlos Oliveira “Chona”, falecido em maio, também com uma exposição “Chona – Paixões e Afetos”, patente até domingo no WShopping, em Santarém.