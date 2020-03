Estreada em setembro passado, em Alcanena, no âmbito do Festival Materiais Diversos, “A Menor Língua do Mundo” é um espetáculo de Alex Cassal e Paula Diogo e vai estar em cena a sala Estúdio até 15 de março.

A peça resultou de um desafio lançado pela diretora do Materiais Diversos, Elisabete Paiva, tendo o espetáculo sido construído com “pequenos pedaços” dos lugares por onde a equipa passou.

Dos 7000 idiomas falados atualmente, espera-se que 50% não sobrevivam até ao final do século, lê-se numa nota sobre o espetáculo.

Ameaçadas estão, segundo a equipa artística do espetáculo línguas como a gestual portuguesa, o minderico, o aragonês, o barranquenho e o mirandês.

Brasileiro, Alex Cassal “aterrou” num território desconhecido - “não sabia que havia outras línguas em Portugal”, como confessou na conversa de artistas com residentes, no Festival Materiais Diversos.