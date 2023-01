Esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, estreia no no antigo Hospital Militar da Estrela, agora denominado de House of Neverless, "A Morte do Corvo", uma peça de teatro imersivo.

Com direção artística de Nuno Moreira e encenação de Ana Padrão e Bruno Rodrigues, "'A Morte do Corvo' ressuscita Edgar Allan Poe que morreu em 1849, e é uma ficção à volta duma relação tensa, ciumenta, entre o poeta americano com Fernando Pessoa, e a orquestração da sua morte", descreve a promotora em comunicado.

"É essa a trama principal, mas haverá vários acontecimentos secundários a decorrer em simultâneo onde os visitantes podem explorar livremente um espaço com cerca de dois mil metros quadrados, ao mesmo tempo que escolhem que personagens enigmáticas seguir", adianta o comunicado.

A primeira temporada de "A Morte do Corvo" está em cena até março de 2023, de quarta a domingo. Os bilhetes estão à venda online e custam entre 38 euros (standard) e 60 euros (VIP).