O Rock in Rio Lisboa lançou esta segunda-feira, dia 16 de novembro, o seu pack especial de Natal. "Este Natal, a magia do Rock in Rio volta a 'entrar' em casa dos portugueses com o Pack de Natal Rock in Rio powered by FNAC, disponível a partir de hoje em exclusivo nas lojas FNAC e em FNAC.pt", explica a organização.

Além de um bilhete diário para dia à escolha (voucher que deverá ser trocado posteriormente por um bilhete para o dia pretendido), o pack conta com "entrada exclusiva na Cidade do Rock ; 10% de desconto em compras na secção de música nas lojas FNAC ; e 15% de desconto em produtos oficiais Rock in Rio, na Cidade do Rock".

"Além disto, e porque a magia do Rock in Rio é para ser vivida também fora das datas do evento, o pack inclui um convite duplo para assistir ao evento teste do festival (um ensaio geral realizado na Cidade do Rock, nas vésperas do evento)", avança a organização.

O pack está à venda por 69 euros, o mesmo valor de um bilhete diário.

A nona edição do festival tem data marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, estando o cartaz do Palco Mundo praticamente fechado. Foo Fighters, The National, Liam Gallagher (19 junho), The Black Eyed Peas, Ivete Sangalo, David Carreira (20 junho), Duran Duran, A-Ha, Xutos & Pontapés, Bush (26 junho) e Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB (27 junho) são os artistas que vão passar pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa.