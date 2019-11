Mariah Carey é considerada por muitos fãs como a Rainha do Natal e o seu tema "All I Want For Christmas Is You" é um dos clássicos mais ouvidos nesta quadra.

A canção foi lançada em 1994, há 25 anos. Para celebrar o aniversário, a cantora revelou um vídeo inédito da primeira vez que apresentou "All I Want For Christmas Is You" ao vivo.

Segundo a artista, a canção foi apresentada durante um concerto na Catedral St. John The Divine, em Nova Iorque, no dia 8 de dezembro de 1994.

Veja o vídeo: