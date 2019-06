"Madame X", de Madonna, chegou ao top da Billboard 200. É o nono disco da cantora que alcança o primeiro lugar da lista de mais ouvidos.

"Western Stars", de Springsteen, está em segundo lugar. É a primeira vez desde 1985 que a 'rainha da pop', de 60 anos, e 'The Boss', de 69 anos, 'reinam' juntos no ranking dos discos mais ouvidos.

Durante duas semanas em janeiro e fevereiro de 1985, "Born in the USA", de Springsteen, e "Like a Virgin", de Madonna, lideraram o ranking no primeiro e segundo lugar, respetivamente. Nas duas semanas seguintes, o disco de Madonna passou ao primeiro lugar e o de Springsteen caiu para segundo.