A sessão de lançamento da obra decorrerá este domingo, dia 1 de outubro, às 15h00, na Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa, Moimenta da Beira, e terá apresentação de João Barroso Soares, prefaciador da edição, e do professor Aquilino Machado, do escritor.

Publicado originalmente em 1918, "A Via Sinuosa" dá início a uma trilogia que o autor mais tarde prosseguiria com "Lápides Partidas" (1945) e o nunca publicado "Sob o Pendão Bárbaro". Considerado pela crítica uma autobiografia, o romance relata as experiências do alter ego do autor, o adolescente Libório Barradas que, destinado à carreira eclesiástica, fica impedido de entrar no seminário depois de ter participado numa manifestação pró-republicana. Além da criação da identidade política, o romance acompanha o despertar da sexualidade e o dilema do protagonista entre dois amores, acrescenta a editora.

A apresentação da obra, em Soutosa, contará com os autarcas dos concelhos das Terras do Demo - Paulo Figueiredo, de Moimenta da Beira, Carlos Silva Santiago, de Sernancelhe, e Paulo Marques, de Vila Nova de Paiva - e com a atuação da orquestra CemNotas.

A nova edição de "A Via Sinuosa" acontece no ano em que se assinalam os 60 anos da morte do escritor.