Em Ponte de Lima, a peça, que é protagonizada por Margarida Moreira e Ricardo Barbosa, estará no palco do Teatro Diogo Bernardes.

No dia 27 de março, o espetáculo será representado no Teatro Ribeiragrandense, em S. Miguel (Açores), nos dias 18 e 19 de abril é a vez da sala Estúdio-Latino do Teatro Sá da Bandeira (Porto) e, em 16 de maio, estará no Teatro Mascarenhas Gregório (Silves) antes de, em 21 a 31 de maio, ficar em cena na Escola de Mulheres – Oficina de Teatro, em Lisboa.

“Adão + Eva: A Experiência” tem adaptação e encenação de João Ascenso.

A trama centra-se em Adão e Eva, depois de expulsos do "Centro de Pesquisas Éden", quando são confrontados com uma nova realidade com a qual vão ter de aprender a lidar. O espetáculo tem luz de Ricardo Brito Diniz e design gráfico do Monstrocriativo.