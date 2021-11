Depois uma polémica relacionada com o tema "Mulheres", composta por Toninho Geraes e gravada por Martinho da Vila, Adele está a ser novamente acusada de plágio. Nas redes sociais, vários internautas defendem que a britânica copiou um excerto de "Eu te amo", de Tom Jobim e Chico Buarque, em "To Be Loved", canção do álbum "30".

No Twitter, vários utilizadores compararam a introdução em piano dos dois temas e o assunto tem dado que falar.

À Folha de S. Paulo, a equipa de Chico Buarque negou que Adele tenha plagiado "Eu Te Amo". Para os representantes do cantor brasileiro, defendem que não há semelhanças entre as canções.

Compare as canções: