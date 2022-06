A Praia da Rocha, em Portimão, volta a ser palco, entre sexta-feira e domingo, do Festival Afro Nation, cujo cartaz inclui Megan Thee Stallion, Chris Brown, Wizkid e Burna Boy.

O Afro Nation realizou-se pela primeira vez na Praia da Rocha em 2019, acolhendo mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido. Em 2020 e 2021 o festival não se realizou, devido às restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

A 2.ª edição do festival arranca na sexta-feira, com Davido como cabeça de cartaz. Nesse dia atuam também Popcaan, P-Square, Koffee, Rema, Ckay, Maitre Gins, Midas The Jagaban, Ruger, Small Doctor, Amaria BB e Major League DJz, entre outros.

Chris Brown e Wizkid são os artistas em destaque no segundo dia de Afro Nation, para o qual estão também agendadas, entre outras, as atuações de Naira Marley, Dadju, Kizz Daniel, Pa Salieu, Patoranking, Omah Lay, R2bees, Innoss’B, Shasimone e Kamo Mphela.

O terceiro e último dia fica marcado pela estreia em Portugal de Megan Thee Stallion. Nesse dia atuam ainda Burna Boy, Tekno, Beenie Man, Shenseea, Diamond Platnumz, Wande Coal, King Promise, Bnxn (Buju), Black Sherif, Reekado Banks e Calema, entre outros.

O Afro Nation só admite entrada a maiores de 18 anos, sendo “necessário apresentar identificação para provar a idade”, segundo informação disponível no ‘site’ do festival.