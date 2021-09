Os primeiros três dias traduziram-se em cerca de 60 horas de "conversas animadas, que abriram mentes e horizontes mas, acima de tudo, puseram os participantes a refletir no futuro da nossa sociedade, da nossa humanidade".

No último dia o destaque vai para a presença de Agir, Kamila Camilo, Ana Sepúlveda e Fábio Porchat. As inscrições para o evento online continuam abertas em rockinriohumanorama.com.

No palco "Nós", às 14h20, Agir, Catarina Palma e Amanda Carvalho vão falar sobre a “omportância da música para a saúde mental”. "A música fica enraizada nas estruturas cerebrais primitivas envolvidas na motivação, recompensa e emoção. Mais do que qualquer outro estímulo, a música tem a capacidade de evocar imagens e sentimentos que não precisam necessariamente de ser refletidos diretamente na memória", destaca a organização.

Fábio Porchat, Edu Lyra e Luiza Helena Trajano sobem ao palco "Somos" às 14h20 para falarem sobre “Começando pela porta dos fundos”. Já às 15h05, no palco “Sou”, Murilo Salviano, Ana Sepúlveda e Sonia Gonçalves falam sobre “Diferentes gerações que trabalham juntas”.

No palco “Nós”, às 15h05, Marta Leite Castro, Carolina Salgueiro, Mari Olivetti falam sobre como “O mundo precisa do poder feminino”. Às 17h20, no palco “Sou”, Catarina Oliveira, Diogo Varandas e Kamila Camilo, conversam sobre “Afetar vem de afeto”.

Ao longo do dia o Rock in Rio Humanorama vai também ter alguns workshops que "pretendem ajudar a colocar em prática o que é abordado nas conversas". No último dia, o festival de conversas conta também com uma happy hour, das 19h00 às 19h30, com Simone Mazzer.