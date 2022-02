Oito anos depois, Anastacia prepara-se para regressar a Portugal. Esta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, nas redes sociais, a cantora norte-americana anunciou que vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 8 de junho.

Na sua conta no Instagram, a artista revelou que irá apresentar o espetáculo da digressão "I’m Outta Lockdown", que celebra os 22 anos de carreira. Na publicação, Anastacia confirmou que também irá atuar no festival espanhol Starlite, em Marbelha.

A multipremiada cantora e compositora Anastacia é mundialmente conhecida pela sua voz aguda. Ao longo dos anos afirmou-se no panorama musical, sobretudo na Europa, onde é muito aclamada pelos fãs.

"Left Outside Alone", "Stupid Little Things", "Paid My Dues" e "I'm Outta Love" são alguns dos temas mais conhecidos da artista.

Em 2003 foi-lhe diagnosticado cancro na mama, utilizando o período em que estava em tratamentos para compor e regressando aos palcos pouco tempo depois, já totalmente recuperada.