O Prémio Ulysses é uma iniciativa conjunta de The Poetry and Dragons Society e The World Poetry Movement Portugal, que tem por objetivo estimular e incentivar a produção poética e descobrir novos talentos da poesia portuguesa.

Alberto Pereira nasceu em Lisboa e é autor de vários livros de poesia, entre os quais “Viagem à demência dos pássaros”, “Como num naufrágio interior morremos”, “Ecocardiodrama” e “Neve interior”.

No ano passado, o Prémio Ulysses distinguiu ex aequo as obras “Núria – A Ordem das Aves”, de Ana Sofia Paiva, e “Perder o pio a emendar a morte”, de José Luiz Tavares.