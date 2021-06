A 28 de dezembro de 2019, Marta Ren recriou, na Avenida dos Aliados, no Porto, com a Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), o seu primeiro disco a solo, "Stop, Look, Listen", assim como alguns clássicos do cancioneiro americano.

O concerto implicou ensaios e novos arranjos, que contribuíram para “a música de inspiração negra feita em Portugal”, lê-se no comunicado divulgado pela promotora.

“Marta Ren convida Orquestra Jazz de Matosinhos ao Vivo nos Aliados”, o álbum, surge na sequência desse concerto nos Aliados, e o lançamento dará origem a novo encontro da cantora, com os músicos da orquestra "assim que as condições o permitam", garante o maestro Pedro Guedes, da OJM.

Do disco fazem parte canções como “Smiling Faces” e “Nature Boy”.

Marta Ren cresceu em Matosinhos e viveu no Porto, cidade onde se formou em artes e na prática musical, nomeadamente no canto jazz.