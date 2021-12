No início do mês, no dia 3 de dezembro, a Associação Sara Carreira lançou um novo álbum de originais de Sara Carreira. "A Minha História" conta com os temas do primeiro EP da cantora ("Vou Ficar”, “Para Não Chorar" com Nuno Ribeiro", “Sentimento”, “As Nossas Conversas”, “Penso Em Nós”, “Já Tou High" com Rogg e ”"Gosto de Ti" com David Carreira”).

Esta semana, o disco conquistou o primeiro lugar do top de vendas em Portugal, ultrapassando "Recomeçar", de Tony Carreira.

"'Recomeçar' foi número 1 e Disco de Ouro na semana passada. Hoje, perco o primeiro lugar e estou muito feliz por isso", celebrou Tony Carreira na sua conta no Instagram.

Veja a publicação:

Os direitos gerados revertem na sua totalidade para a Associação Sara Carreira. "Este apoio é essencial para a concretização dos sonhos dos 21 jovens talentos que fazem parte da Bolsa Associação Sara Carreira, na sua formação para o futuro", frisa em comunicado.

Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados. "A Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa", sublinha a família Carreira.