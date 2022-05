Durante o festival será feita uma homenagem aos 70 anos da carreira do Maestro António Victorino d’Almeida, que vai abrir o evento com um recital de piano, no dia 2 de junho, pelas 21h30, segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Alcochete.

A 3 de junho sobe ao palco a Orquestra Arco Ribeirinho, que está na génesis do Conservatório Regional de Artes do Montijo (CRAM) com o pianista Tomohiro Hatta para o 2.º concerto para piano e orquestra de F.Chopin.

Esta orquestra, segundo a autarquia, é uma simbiose de pedagogia, performance e ambiente familiar, onde a música é o bem maior.

No dia 4 de junho há um recital de piano a quatro mãos a cargo de António Luís Silva e Tiago Nunes, um concerto intitulado “Fantasia e Danças”, que remete o ouvinte/espetador para estas duas temáticas associadas à liberdade.

Através destas temáticas, vão ser interpretadas obras de Schubert, Grieg, Dvorak, Gluck e Piazzolla.

O Festival de Piano, adianta a autarquia, traz a Alcochete figuras de relevo na música nacional e internacional, não só no piano, mas também na pedagogia e no pensamento como por exemplo Rui Vieira Nery, Luisa Tender, Luís Pipa, entre outros.

Para o presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto, o Festival de Piano “é mais uma oportunidade para o município de Alcochete continuar a marcar a agenda cultural da região, promovendo e apoiando eventos de elevada qualidade e de referência a nível nacional e internacional”.

Numa organização conjunta do CRAM, da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) e da Câmara Municipal de Alcochete, o 5.º Festival de Piano de Alcochete tem o Alto Patrocínio do Presidente da República.