Murta está de volta aos lançamentos depois de no final do ano passado ter editado o seu álbum de estreia, "D’ART VIDA". "Alguém Que Mude" (ouça aqui) é o novo single do jovem artista, sendo o primeiro tema retirado do próximo álbum de estúdio do músico, com edição prevista para 2021.

Produzido por Lazuli, Rodrigo Correia e por Murta, "Alguém Que Mude" é um "tema que nos mostra a personalidade única do artista, com uma interpretação de uma história íntima através de referências do R&B clássico", frisa a Universal Music.

Em exclusivo ao SAPO Mag, Murta apresentou o seu novo singles, "Alguém Que Mude". Veja o vídeo: