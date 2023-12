Um ano após de terminar o Mestrado em Interpretação e Teatro para Cinema na Bristol Old Vic Theatre School, Rui Maria Pêgo estreia-se no dia 10 de dezembro num projeto na BBC, ao integrar o elenco da peça radiofónica "All I Was When I Wasn't Anyone" como um dos protagonistas.

Escrita pelo poeta e dramaturgo Owen Sheers, dirigida por John Retallack e produzida por Emma Balch, a obra contará com o ator e apresentador português na pele de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa.

"Após a morte de Fernando Pessoa, os seus heterónimos Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis embarcam numa busca incessante pela sua existência, com várias viagens ao passado, para tentar resolver o mistério de quem foi o seu criador", frisa o comunicado.

"All I Was When I Wasn't Anyone" conta ainda com a participação de João Luís Barreto Guimarães, Jaime Monsanto, Pedro Manana, Sofia Espírito Santo, Joana Brito Silva e Nuno Orrego, e estreia-se dia 10 de dezembro, às 19h30, na BBC Radio 3.