De acordo com o agenciamento do artista, em comunicado, no concerto, que decorrerá no B.Leza, Esteves estará em palco acompanhado pelos músicos David Santos, no contrabaixo, João Gil, no piano, João Sousa, na bateria, e Luís Azevedo, no violoncelo.

Além disso, o espetáculo vai contar com a participação de “dois convidados que lhe são muito queridos”: Flak e JP Mendes.

A primeira parte do concerto será assegurada pelo guitarrista Pedro Branco, que irá interpretar temas do álbum de estreia a solo, “A narrativa épica do quotidiano”, e terá Noiserv e Tipo com convidados.

Depois do concerto do B.Leza, Esteves levará “Alpinista” ao Festival Inventa, em Penafiel, no dia 3 de julho, e à Casa da Música, no Porto, no dia 8 de setembro.