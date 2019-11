Os alt-J estão confirmados na 14.ª edição do NOS Alive. O trio britânico sobe ao Palco NOS no primeiro dia do festival, 9 de julho, juntando-se a Taylor Swift.

A banda de Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green traz a Portugal o último disco, "Relaxer", de 2017.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Da Weasel, Caribou, Hobo Johnson and The Lovemakers, Two Door Cinema Club, Finneas e Wolf Parade também vão passar pela edição de 2020 do evento.