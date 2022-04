A lista divulgada pela revista de concertos Pollstar revela anualmente o top dos espaços de concertos da Europa com maior número de entradas.

Em 2021, a Altice Arena ficou no 6.º lugar europeu, com 114 mil bilhetes vendidos durante o período em análise.

Entre as 50 maiores arenas do mundo, a Altice, em Lisboa, colocou-se em 6.º lugar, depois de quatro arenas britânicas e o WiZink Center, em Madrid, que lidera a tabela.

No palco lisboeta atuaram, em 2021, entre outros, os Xutos e Pontapés, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, Bonga, Seu Jorge, André Rieu, tendo esta arena acolhido igualmente o concerto de homenagem a Carlos do Carmo, o festival Nossa Lisboa e o Comic Con Portugal.

Scorpions, Dua Lipa, Harry Styles, Russ, Diogo Piçarra, Backstreet Boys, Swedish House Mafia e Bon Iver são alguns dos nomes anunciados para este ano. Para a programação de 2023, estão previstos, entre outros, Shawn Mendes e Justin Bieber, de acordo com o cartaz da Altice Arena.