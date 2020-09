Esta terça-feira, dia 8 de setembro, celebra-se o Dia Internacional da Literacia. Para assinalar a data e "perante a aposta assumida no combate à iliteracia, em particular a iliteracia digital", a Altice Portugal apresentou uma nova iniciativa, onde "materializa o seu compromisso para com a portugalidade".

A empresa apresentou a edição especial do novo Atlas da Língua Portuguesa, com o apoio da Fundação Altice. "Foi no âmbito das celebrações do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa da História, no passado dia 5 de maio, que a Altice Portugal anunciou o apoio a esta obra, que ganha hoje vida enquanto ferramenta de difusão da notória influência da língua portuguesa pelo mundo", pode ler-se no comunicado.

"A esta iniciativa junta-se ainda a inauguração, amanhã, de mais uma Cabine de Leitura, desta vez na Junta de Freguesia de Arroios, perfazendo a um total de oito cabines no distrito de Lisboa entre as já mais de 40 em todo o País", avança a Altice Portugal.

A nova edição do Atlas da Língua Portuguesa conta com uma abordagem multidisciplinar e integradora do "património único". "O novo Atlas da Língua Portuguesa estará, muito em breve, acessível e disponível para todos os interessados na defesa e na promoção da língua portuguesa", explicou Alexandre Fonseca, presidente Executivo da Altice Portugal.

"O novo Atlas da Língua Portuguesa é o testemunho de compromisso da Altice com Portugal, com os portugueses e com a vasta comunidade de utilizadores da nossa língua, a língua de Camões", sublinhou.

"O português é hoje a língua utilizada por mais de 260 milhões de pessoas em todos os continentes. É a língua oficial de nove países, é a quarta língua mais falada a nível mundial e quarta ou quinta língua mais utilizada no universo digital e de internet. Sendo também, a língua mais falada no hemisfério sul", lembrou o presidente Executivo da Altice Portugal.