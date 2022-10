As provas de Diana Faria foram prestadas em junho e a deliberação final foi agora divulgada, indicou a escola Ent’Artes.

De acordo com a RAD, os candidatos ao "selo de solista" têm de se submeter a uma avaliação de distinção no nível avançado, que inclua pelo menos três segmentos do repertório clássico "e um final virtuoso", coreografado pelo candidato ou pelo seu professor, dentro de "um alto grau de técnica e expressividade".

A avaliação é feita por um examinador da RAD, e pelo diretor artístico ou um profissional de dança por si aprovado. O prémio só é atribuído quando o candidato apresenta "um desempenho a solo de nível avançado".