No final das atuações, os apresentadores Sónia Araújo e Jorge Gabriel sublinharam a "coragem" do povo da Ucrânia. Com os ecrãs pintados a amarelo e azul, a dupla enviou "amor, carinho e solidariedade" para o país.

O público em estúdio aplaudiu a "incrível coragem" de todos os ucranianos.

Durante a sua atuação, TheMisterDriver (Rafael Matos) também homenageou a Ucrânia, usando um lenço com as cores da bandeira do país.

Já no final da atuação de Aurea, o pequeno cavalo de madeira colocado no palco foi iluminado com as cores da Ucrânia.