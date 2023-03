Cláudio Ramos esteve à conversa com Miguel Vicente na emissão do "Dois às 10" da passada sexta-feira, dia 24 de março. No final da entrevista, o apresentador e o vencedor do "Big Brother" desentenderam-se.

Na emissão desta quinta-feira, dia 30, de "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou o momento e a entrevista de Bárbara Parada, ex-namorada de Miguel Vicente, no programa das manhãs da TVI.

"Hoje trago uma história muito rica, tem tudo: tem amor, tem desamor, tem posts no Instagram e tem peixeirada", resumiu a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Veja o vídeo: