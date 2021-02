David Carreira regressa aos 'palcos' no próximo fim de semana, dia 6 de fevereiro, com um concerto especial, no qual vai reunir vários amigos para duetos improváveis. O concerto será um homenagem a Sara Carreira e tem como objetivo ajudar o sector da cultura através da angariação de fundos para a União Audiovisual.

O espetáculo “Amor em Casa” vai juntar o músico, Mickael Carreira, Ana Moura, Diogo Piçarra, Calema, Nuno Ribeiro e Carolina Carvalho. A transmissão está marcada para sábado, dia 6, a partir das 18h00 no YouTube oficial do artista.

"'Amor em Casa' vai contar com muitos momentos especiais para além da música. Desde jogos a dotes culinários, entre outros momentos de entretenimento com caras conhecidas como Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e Rodrigo Gomes, muitas serão as supressas. A promessa para todos aqueles que estiverem a acompanhar a partir de casa é que este será um momento único, de muita união, amizade e amor, num encontro que para além de ajudar o sector da cultura, tem como objetivo prestar uma bonita homenagem a Sara Carreira", frisa a Sony Music Portugal em comunicado.

Segundo a editora, "ajudar é muito simples": "durante a transmissão do concerto solidário, estará disponível a informação bancária da União Audiovisual e qualquer ajuda será muito recebida. Para além disso poderão utilizar o super chat do YouTube, onde ao fazerem perguntas estão a doar diretamente".