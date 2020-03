Depois do seu regresso à música com o tema "Anyone", Demi Lovato lançou o seu segundo single esta sexta-feira, dia 6 de março. "I Love Me" é descrito como uma ode ao amor próprio e o videoclip da canção é protagonizado pela artista.

O novo single fará parte do próximo disco de Demi Lovato - a data de lançamento do sucessor de "Tell Me You Love Me" ainda não é conhecida.

Veja aqui o videoclip.