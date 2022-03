O segundo fim de semana do Amplifest, entre 13 e 15 de outubro, vai ainda contar com Anna Von Hausswolff, Bruit ≤, Godspeed You! Black Emperor, Hellripper, Lingua Ignota, Spectral Wound e Sumac.

Os bilhetes para o segundo fim de semana do Amplifest ainda estão disponíveis, enquanto os do primeiro fim de semana estão esgotados.

Entre 7 e 9 de outubro vão atuar no Hard Club, no Porto, bandas como Amenra, Cult of Luna, Elder, Oranssi Pazuzu, Pallbearer, Vile Creature e Wolves in the Throne Room, entre outros.