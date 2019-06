Ana Bacalhau foi a mais recente convidada de "Sem Palheta", da RFM. Na rubrica, a cantora, que se encontra a preparar o seu segundo disco de originais, apresentou uma versão alternativa do tema "Cheguei".

"Ana Bacalhau e Rizumik surpreendem com esta incrível interpretação do tema brasileiro 'Cheguei' da Ludmilla", frisa a RFM na descrição do vídeo da atuação.

Veja o vídeo: