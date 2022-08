A fadista, distinguida com dois Prémios Amália - Melhor Fadista em 2005 e Melhor Álbum para “Fados de Amor e Pecado”, em 2010 -, atua no CCB no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais” com “um concerto onde recorda alguns dos momentos mais importantes e felizes da sua carreira, aproveitando para mostrar o que já gravou em estúdio e faz parte do seu próximo trabalho discográfico”, anunciou o museu.

A criadora de “Deve Ter Sido por Graça” e “Fado Vadio (Má Fama)” será acompanhada pelos músicos Pedro de Castro na guitarra portuguesa, André Ramos na viola de fado e Francisco Gaspar na viola baixo.