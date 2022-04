As Anavitória regressam a Portugal para dois concertos. A dupla brasileira atua no dia 11 de maio, no Porto (Casa da Música), e no dia 12 em Lisboa (Aula Magna).

Nos concertos acústicos, as artistas vão interpretar os maiores sucessos da carreira iniciada em 2015. As atuações fazem parte de uma digressão europeia que irá passar também por Dublin, Londres, Paris, Barcelona e Madrid. O duo é formado por Ana Caetano e Vitória Falcão.

"Voltar a apresentar, em qualquer lugar que seja, já tem sido uma felicidade! Estar no palco de novo, depois desses dois anos, nos traz uma consciência ainda maior da importância desse espaço nas nossas vidas e no nosso coração. Portugal sempre nos abraçou, desde o comecinho. Nos sentimos muito em casa e voltar para casa é sempre maravilhoso. Estamos agradecidas e felizes por, enfim, poder encontrar nosso público português", frisa a dupla.

As brasileiras, donas do êxito "Trevo (Tu)", que chegou a figurar entre as músicas mais tocadas nas rádios portuguesas com uma gravação com Diogo Piçarra, em 2017, são vencedoras de quatro Grammys Latinos (duas vezes como Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (2019 e 2020) e duas vezes como Melhor Canção em Língua Portuguesa (2017 e 2021).

A canção "Lisboa", composta por Ana Caetano durante a sua última visita à cidade, foi laureada com o Grammy Latino em 2021 na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. O tema tem uma versão em português com a participação do cantor Lenine e em espanhol chamada Lisboa-Madrid, com Jorge Drexler.

“Escrevi essa música juntamente com [o compositor brasileiro] Paulo Novaes. Conheci-o em Lisboa, por isso o título da canção. A partir desse primeiro encontro, nos tornamos grandes amigos e cúmplices de composição. Vivemos dias lindos na cidade. Quando pensamos em que nome dar, foi fácil escolher”, contou Ana.

ANAVITÓRIA EM PORTUGAL

Casa da Música - Porto

Quando: 11 de maio, às 21 horas

Bilhetes: Entre 15 e 27,50 euros

Aula Magna - Lisboa

Quando: 12 de maio, às 20h

Bilhetes: 29,42 euros