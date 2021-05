Em comunicado, o município refere que em causa está o regresso do “Anima-te”, programa que será preenchido sobretudo por música, cinema e circo e que decorrerá num palco ao ar livre.

Este ano, alguns dos eventos do Anima-te não se podem realizar nos moldes habituais devido à pandemia de COVID-19, como é o caso da Feira Medieval e Viking, do Festival Vaudeville Rendez-Vous, do Laurus Nobilis e das Festas Antoninas.

Em junho, o município destaca os mais de dez concertos “que vão pôr os famalicenses a celebrar” as Festas Antoninas, com Miguel Araújo e Zé Amaro como cabeças de cartaz.

No mesmo mês, há ainda um concerto folk pelo espanhol Carlos Nuñez, um espetáculo de circo apresentado pelo INAC e um fim de semana dedicado à Feira Medieval e Viking.

Para julho, estão agendados concertos de Toy, Maria Monda, Ana Laíns, Fingertips, Cristina Clara e Carminho.

Godiva, Downfall Of Mankind, Vella e Lhabya preenchem o cartaz do fim de semana dedicado ao rock e ao heavy metal do Laurus Nobilis Hangover.

Nota ainda para o regresso das noites de cinema ao ar livre que se estendem até agosto e para as performances a cargo da organização do Festival Vaudeville Rendez-Vous, de 22 a 24.

Em agosto, o Anima-te volta a dar palco aos concertos ao pôr do sol do Devesa Sunset, com Carlos César Trio, Selma Uamusse, The Partisan Seed, Luísa Sobral, Manuel de Oliveira, Bruno Pernadas, A garota não e B Fachada.

Destaque também para os concertos de Valter Lobo, Joscho Stephan, para o cante alentejano de Pedro Mestre, e para os fins de semana dedicados ao Festival Calça Ferros e ainda o Mel - Piquenique das Artes, com os concertos de O Bom, o Mau e o Azevedo e Fado Violado.

As despedidas do Anima-te fazem-se no dia 29 de agosto, com o concerto de Tatanka, vocalista dos The Black Mamba.

Todos os espetáculos têm entrada livre, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento.

Em 2020, durante os três meses de programação, o recinto do Anima-te foi palco de 39 espetáculos, recebeu mais de 11 mil visitantes e foi distinguido com o selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal e pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais.