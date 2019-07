Elton John , Metallica e Travis Scott são os artistas com as digressões mundiais com mais bilhetes vendidos nos primeiros seis meses de 2019, segundo a revista NME.

O ranking elaborado pela Pollstar é liderado por Elton John. Segundo os dados, o cantor britânico somou mais de 82,6 milhões de dólares com a digressão de quatro meses nos Estados Unidos e na Europa.

Em segundo lugar está Pink (81,8 milhões de dólares), seguida por Justin Timberlake (75,5 milhões de dólares). Já Ed Sheeran, que passou por Portugal em junho, ocupa o sexto lugar do ranking, tendo somado mais de 63,3 milhões de dólares com a digressão.

Veja o top 25: