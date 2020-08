Michele Morrone tornou-se conhecido mundialmente graças ao filme polaco "365 Dias", um fenómeno global depois de ter chegado à Netflix. O ator de Melegnano, Itália, também conquistou Anitta, revelou a própria nas redes sociais.

Através das Stories do Instagram, a cantora brasileira convidou o italiano para o seu concerto com Fred de Palma, em La Praja - Gallipoli. "Boa noite, Itália! Estou a convidar o Michele Morrone para o meu concerto com Fred de Palma. Venha a Puglia [região do sul da Itália], 'concierto'! Terá muita gente, eu sou uma dessas pessoas", escreveu Anitta nas redes sociais.

A cantora atuou em Itália no dia 8 de agosto e na manhã seguinte revelou que o protagonista do filme polaco "365 Dias" não lhe respondeu, nem marcou presença no concerto. "Michele Morrone não veio ao meu concerto, infelizmente", lamentou a artista.